RU  UA  EN

четверг, 5 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 марта

13:37
На Закарпатье поезд на скорости протаранил авто, много пострадавших: фото
13:36
Страна беспредела: в Киеве заметили странную пристройку на многоэтажке, фото
13:24
Зеленский преподнес неожиданный подарок эвакуированному из Китая украинцу: видео
13:22
Брат Кейт Миддлтон рассказал, как собаки спасли ему жизнь Lime
13:10
Стрельба не прекращалась почти два часа: в штабе ООС сделали срочное заявление об атаке боевиков
13:01
Брат годами дразнил сестру, обещая прийти на ее свадьбу с ламой - он не шутил, и даже выбрал ей костюмчик Lime
12:59
В Украине будет жара, но похолодание близко: синоптик озвучила детальный прогноз
12:58
Блогеры рассказали о визите криминального авторитета к губернатору Харьковской области Кучеру
12:58
Как эвакуированные из Китая украинцы покидают Новые Санжары: все подробности, фото и видео
12:46
Всегда мечтала о своей кукле: известная украинка стала прототипом Барби (фото) Lime
12:42
Эвакуированные из Китая украинцы начали покидать Новые Санжары: опубликовано видео
12:06
Приставил пистолет к голове: под Киевом "гонщик" устроил жуткое ЧП на дороге, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стрельба не прекращалась почти два часа: в штабе ООС сделали срочное заявление об атаке боевиков

четверг, 05 марта 2020, 13:10
переглянути новину українською

В четверг, 5 марта, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали позиции украинских защитников на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово и Авдеевка. Оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Обстрелы вели в период с 09:30 до 11:00.

"Так, по украинским защитникам вблизи Новотошковского российские оккупанты выпустили 10 мин из 120-мм минометов. Далее неприятель атаковал наши позиции неподалеку Орехово из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм. В то же время из оккупированного Спартака враг вел огонь по защитникам Авдеевки из минометов 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник применил противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

По подтвержденным данным, пропагандисты спланировали акцию по дискредитации Объединенных сил, надеясь спровоцировать украинские подразделения на массированный ответ и получить кадры для того, чтобы в дальнейшем обвинить украинцев в нарушении Минских договоренностей и обстреле мирных населенных пунктов.

Вражеская провокация не удалась. Воины ВСУ успешными точечными огневыми ударами, применяя соответствующее вооружение, нанесли поражение по огневым средствам противника и дали российским оккупантам достойный отпор.

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР-ЛНР нагло обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе и повредили газопровод.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Пенсии по-новому: к чему приведет ликвидация Пенсионного фонда

Как коронавирус превращает жизнь в ад: свежие данные об "убийце" и фото из разных стран

Индексация пенсий отменяется: чего ждать пенсионерам

Долговая яма и "зеленый" кризис: как правительство хочет "улучшить" жизнь украинцам

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: