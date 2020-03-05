Стрельба не прекращалась почти два часа: в штабе ООС сделали срочное заявление об атаке боевиков

В четверг, 5 марта, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали позиции украинских защитников на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово и Авдеевка. Оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Обстрелы вели в период с 09:30 до 11:00.

"Так, по украинским защитникам вблизи Новотошковского российские оккупанты выпустили 10 мин из 120-мм минометов. Далее неприятель атаковал наши позиции неподалеку Орехово из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм. В то же время из оккупированного Спартака враг вел огонь по защитникам Авдеевки из минометов 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник применил противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

По подтвержденным данным, пропагандисты спланировали акцию по дискредитации Объединенных сил, надеясь спровоцировать украинские подразделения на массированный ответ и получить кадры для того, чтобы в дальнейшем обвинить украинцев в нарушении Минских договоренностей и обстреле мирных населенных пунктов.

Вражеская провокация не удалась. Воины ВСУ успешными точечными огневыми ударами, применяя соответствующее вооружение, нанесли поражение по огневым средствам противника и дали российским оккупантам достойный отпор.

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР-ЛНР нагло обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе и повредили газопровод.