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Какие авто чаще всего покупают украинцы: появились интересные данные

пятница, 06 марта 2020, 02:05
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За первые 2 месяца 2020 года украинцы приобрели и поставили на учет в 4,4 раза больше старых автомобилей, которые уже были в употреблении, чем новых.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой ассоциацию украинских автопроизводителей "Укравтопром".

Всего с начала 2020 году украинцы приобрели 61 тысячу автомобилей б/у, в то время как новых купили 14 тысяч.

Самыми популярными моделями, которые покупают украинцы, являются Volkswagen Passat, Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Ford Focus.

По данным ассоциации, продажи новых автомобилей в Украине выросли на 21% в феврале.

Как сообщал "Апостроф", в Украине при продаже или отчуждении больше двух автомобилей за год придется заплатить существенный налог, который высчитывается от оценочной стоимости транспортного средства.

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