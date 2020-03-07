Украинцы с 1 апреля смогут бесплатно лечиться в частных клиниках: названы условия

С 1 апреля вступит в силу реформа специализированной медицины, в рамках которой украинцы смогут за деньги Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) лечиться в частных больницах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сегодня".

Для такой услуги у медучреждения должен быть подписан договор с НСЗУ. Всего 108 частных медучреждений готовы лечить украинцев за счет государства.

Для лечения в частной клинике нужны:

Декларация с семейным врачом (не понадобится для получения экстренной помощи);

Направление врача.

Если семейный врач направляет к специализированному врачу, то пациент сам выбирает, к кому пойдет. Можно выбрать и врача из частной клиники. Если больница подписала договор с НСЗУ, то консультацию и лечение оплатит государство. Именно в этом договоре прописано, что Нацслужба заплатит за лечение пациента, а клиника не возьмет с него за это деньги. А если в больнице попросят доплатить или докупить что-то, в НСЗУ советуют звонить на горячую линию 16-77.

Отмечают, что Нацслужба будет платить всем одинаково: как коммунальной больнице, так и частной. Все коммунальные и государственные медучреждения подписали договоры с НСЗУ. У них нет другого источника финансирования. А вот частные клиники уже могут смотреть на тарифы и подписывать договоры только на те услуги, где тарифы для них выгодны.

Например, тариф на лечение туберкулеза - 20 663 грн, инсульта - 19 332 грн, инфаркта - 16 000 грн. А за консультацию специализированного врача - 4942 грн на 100 человек, стоматологию для детей – 919 грн на 100 человек. То есть частная больница может подписать договор только на лечение инсульта и не брать на себя, например, консультацию специализированных врачей. Частная клиника может оказывать как несколько услуг бесплатно, так и только одну. Все зависит от того, что прописано в договоре с НСЗУ.

С 1 апреля в частных клиниках появится информация, какие услуги оплатит государство. А на дверях больницы будет указатель, что здесь медуслуги можно получить бесплатно. Позже ведомство планирует создать онлайн-карту, на которой будут отображаться все больницы.

За что заплатит НСЗУ в частной клинике

Операции на стационаре готовы проводить за счет НСЗУ 11 частных клиник. За каждую операцию они получат от государства 4563 грн. К этой сумме могут применяться коэффициенты, в зависимости от сложности лечения.

готовы проводить за счет НСЗУ 11 частных клиник. За каждую операцию они получат от государства 4563 грн. К этой сумме могут применяться коэффициенты, в зависимости от сложности лечения. Стационарную медпомощь , которая не включает операции, окажут шесть частных больниц. Им также заплатят 4563 грн за каждого вылеченного больного.

, которая не включает операции, окажут шесть частных больниц. Им также заплатят 4563 грн за каждого вылеченного больного. Инсульты и инфаркты лечить за счет НСЗУ готовы две частные клиники. Эти услуги относятся к приоритетным, поэтому платят за них по повышенному тарифу: за вылеченный инсульт – 19 332 грн, а за инфаркт – 16 001 грн.

лечить за счет НСЗУ готовы две частные клиники. Эти услуги относятся к приоритетным, поэтому платят за них по повышенному тарифу: за вылеченный инсульт – 19 332 грн, а за инфаркт – 16 001 грн. Амбулаторную медпомощь специализированных и высокоспециализированных врачей готовы предоставлять 80 частных клиник. НСЗУ заплатит за нее 4942 грн за сто человек.

специализированных и высокоспециализированных врачей готовы предоставлять 80 частных клиник. НСЗУ заплатит за нее 4942 грн за сто человек. Маммографию можно будет пройти в 18 частных клиниках. Ее оплатит НСЗУ в размере 204 грн. За гистероскопию НСЗУ заплатит 1965 грн, ее будут проводить 19 частных медучреждений.

можно будет пройти в 18 частных клиниках. Ее оплатит НСЗУ в размере 204 грн. За гистероскопию НСЗУ заплатит 1965 грн, ее будут проводить 19 частных медучреждений. Полное обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (ЭГДС) – 749 грн. Услугу за эту сумму готовы предоставлять 33 частные клиники.

(ЭГДС) – 749 грн. Услугу за эту сумму готовы предоставлять 33 частные клиники. Колоноскопия будет доступна в 28 частных больницах. За одну услугу НСЗУ перечислит клиникам 944 грн.

будет доступна в 28 частных больницах. За одну услугу НСЗУ перечислит клиникам 944 грн. За проведение цистоскопии Нацслужба заплатит частникам 802 грн. Такую услугу готовы оказывать 15 медучреждений бесплатно для пациентов.

Нацслужба заплатит частникам 802 грн. Такую услугу готовы оказывать 15 медучреждений бесплатно для пациентов. Бронхоскопия - 969 грн за человека. Ее можно будет пройти в 10 частных больницах.

Еще четыре частные клиники готовы лечить онкологию, ВИЧ, диабет, психические расстройства, оказывать паллиативную помощь и реабилитацию. Список конкретных медучреждений, которые подписали договор с НСЗУ, можно посмотреть на сайте Национальной службы.

Участие частных клиник в медреформе создает конкуренцию для коммунальных и государственных медучреждений. Куда пойдет больше пациентов, тому и будет платить НСЗУ. Это и есть принцип "деньги ходят за пациентом". Поэтому коммунальным больницам придется повышать качество своих услуг.

Как сообщал "Апостроф", в результате медреформы больницам будут выделять деньги на каждого конкретного пациента.