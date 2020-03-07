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Украинцы с 1 апреля смогут бесплатно лечиться в частных клиниках: названы условия

суббота, 07 марта 2020, 09:24
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С 1 апреля вступит в силу реформа специализированной медицины, в рамках которой украинцы смогут за деньги Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) лечиться в частных больницах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Сегодня".

Для такой услуги у медучреждения должен быть подписан договор с НСЗУ. Всего 108 частных медучреждений готовы лечить украинцев за счет государства.

Для лечения в частной клинике нужны:

  • Декларация с семейным врачом (не понадобится для получения экстренной помощи);
  • Направление врача.

Если семейный врач направляет к специализированному врачу, то пациент сам выбирает, к кому пойдет. Можно выбрать и врача из частной клиники. Если больница подписала договор с НСЗУ, то консультацию и лечение оплатит государство. Именно в этом договоре прописано, что Нацслужба заплатит за лечение пациента, а клиника не возьмет с него за это деньги. А если в больнице попросят доплатить или докупить что-то, в НСЗУ советуют звонить на горячую линию 16-77.

Отмечают, что Нацслужба будет платить всем одинаково: как коммунальной больнице, так и частной. Все коммунальные и государственные медучреждения подписали договоры с НСЗУ. У них нет другого источника финансирования. А вот частные клиники уже могут смотреть на тарифы и подписывать договоры только на те услуги, где тарифы для них выгодны.

Например, тариф на лечение туберкулеза - 20 663 грн, инсульта - 19 332 грн, инфаркта - 16 000 грн. А за консультацию специализированного врача - 4942 грн на 100 человек, стоматологию для детей – 919 грн на 100 человек. То есть частная больница может подписать договор только на лечение инсульта и не брать на себя, например, консультацию специализированных врачей. Частная клиника может оказывать как несколько услуг бесплатно, так и только одну. Все зависит от того, что прописано в договоре с НСЗУ.

С 1 апреля в частных клиниках появится информация, какие услуги оплатит государство. А на дверях больницы будет указатель, что здесь медуслуги можно получить бесплатно. Позже ведомство планирует создать онлайн-карту, на которой будут отображаться все больницы.

За что заплатит НСЗУ в частной клинике

  • Операции на стационаре готовы проводить за счет НСЗУ 11 частных клиник. За каждую операцию они получат от государства 4563 грн. К этой сумме могут применяться коэффициенты, в зависимости от сложности лечения.
  • Стационарную медпомощь, которая не включает операции, окажут шесть частных больниц. Им также заплатят 4563 грн за каждого вылеченного больного.
  • Инсульты и инфаркты лечить за счет НСЗУ готовы две частные клиники. Эти услуги относятся к приоритетным, поэтому платят за них по повышенному тарифу: за вылеченный инсульт – 19 332 грн, а за инфаркт – 16 001 грн.
  • Амбулаторную медпомощь специализированных и высокоспециализированных врачей готовы предоставлять 80 частных клиник. НСЗУ заплатит за нее 4942 грн за сто человек.
  • Маммографию можно будет пройти в 18 частных клиниках. Ее оплатит НСЗУ в размере 204 грн. За гистероскопию НСЗУ заплатит 1965 грн, ее будут проводить 19 частных медучреждений.
  • Полное обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (ЭГДС) – 749 грн. Услугу за эту сумму готовы предоставлять 33 частные клиники.
  • Колоноскопия будет доступна в 28 частных больницах. За одну услугу НСЗУ перечислит клиникам 944 грн.
  • За проведение цистоскопии Нацслужба заплатит частникам 802 грн. Такую услугу готовы оказывать 15 медучреждений бесплатно для пациентов.
  • Бронхоскопия - 969 грн за человека. Ее можно будет пройти в 10 частных больницах.

Еще четыре частные клиники готовы лечить онкологию, ВИЧ, диабет, психические расстройства, оказывать паллиативную помощь и реабилитацию. Список конкретных медучреждений, которые подписали договор с НСЗУ, можно посмотреть на сайте Национальной службы.

Участие частных клиник в медреформе создает конкуренцию для коммунальных и государственных медучреждений. Куда пойдет больше пациентов, тому и будет платить НСЗУ. Это и есть принцип "деньги ходят за пациентом". Поэтому коммунальным больницам придется повышать качество своих услуг.

Как сообщал "Апостроф", в результате медреформы больницам будут выделять деньги на каждого конкретного пациента.

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