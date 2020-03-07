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"Уставший" самовар и гигантский блин-триколор: опубликованы феерические фото проводов зимы в России

суббота, 07 марта 2020, 13:58
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Фото: 72.ru

В российском городе Архангельск со странными забавами и размахом отпраздновали Масленицу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс 72.ru.

На мероприятии подготовили разные забавы, а также блины. В частности, символ праздника представили как гигантский блин-триколор. К слову, были и весьма странные конкурсы и игры: бегали мужчины в трусах, детьми "стреляли" из пушки.

Традиционно сжигали чучело и веселились возле костра. Также пели и танцевали в народных костюмах, в которые нарядили даже собак. Мужчины обливались холодной водой и устраивали бои. Ради забавы в рамках конкурсов бегали в ластах и перетягивали канат.

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Как сообщал "Апостроф", в прошлом году в российском городе Салехард людей во время празднования Масленицы накормили блинами с лопаты.

Напомним, в 2020 году в московском парке около Кремля отметили Масленицу со странными фигурами и огнями.

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