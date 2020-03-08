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Сеть повеселили забавные анекдоты о праздновании 8 Марта

воскресенье, 08 марта 2020, 16:57
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В сети появилась подборка забавных шуток и анекдотов к Международному женскому дню, 8 марта.

Она появилась в Fаcebook пользователя сети Натали Мур.

Женщина пишет, что если у вас сегодня плохое настроение или вам подарили подарок, который вас не порадовал - прочитайте веселую подборку и поднимите свое настроение.

— Дорогой, ты купил мне на 8 марта подарок?

— Конечно, дорогая.

— А он мне понравится?

— Если не понравится, отдашь мне, я о таком спиннинге давно мечтал.

***

Сидят два пьяных мужика. Один говорит второму: "Чего грустный-то такой?". "Да вот, сижу и думаю, чего б жене подарить на 8 марта…". "А когда у нее 8 марта?"

***

— Дорогая! Что тебе подарить на 8 марта?

— Ой, ну я даже не знаю…

— Тогда я даю тебе ещё один год на размышления.

***

В детском саду подходит к концу утренник, посвященный 8 марта. Вдруг один мальчик начинает громко плакать, его успокаивают.

— Ванечка, что случилось?

— Дед Мороз не пришел!

***

Послала жена мужа за улитками к праздничному ужину. Встретил мужик в магазине своих друзей. Первая рюмка, вторая… И задержался на 3 дня. На 4-ый вспомнил про улиток, купил, думает, что жене сказать. Приходит домой, выпускает улиток на пол перед дверью, звонит в звонок. Жена открывает. Муж:

— Так-так, заходим, заходим! Фух, ну вот мы и дома!

***

— Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?

— Да, мне нужен подарок на 8 Марта!

— Вам надо что-то подороже, я вас правильно поняла?

— Почему вы так решили?

— Ну, это с учётом того, что сегодня уже 24-е марта…

***

А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"

***

Ребёнок поздравлял бабушку:

— Бабушка, поздравляю с 8 марта! — пауза…

Бабушка подсказывает:

— И желаешь…

— Желаю борщ с сухариками, приготовишь?

***

Женщина рассказывает подругам:

— Мой муж предложил мне выбрать подарок на 8 Марта, чтобы его название начиналось на букву "ш". Я выбрала шубу, шапку, шампанское, шумочку, шапожки, шолотые шерёжки и шеребристый "Шевроле".

Если ты не знаешь, что подарить жене на 8 Марта — вынеси, наконец, ёлку!

Ещё полгода на её месте будет стоять веточка мимозы…

***

— Изя, и кто придумал праздновать это 8 Марта?!

— Я знаю… Такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург.

— И зачем им это было нужно?

— Я так себе думаю, что они торговали цветами.

***

Утро дочь моет посуду.

— Папа, сегодня же 8 марта! Почему я в праздник посуду-то мою?

— Ты ещё не доросла до этого праздника.

— Ну, а мама тогда почему готовит праздничный обед?

Папа, задумчиво:

— А она уже переросла…

***

А помните, как в детском саду нарисуешь маме на 8 Марта "каляку-маляку" — она так радуется! Почему-то с женой этот фокус не проходит..

***

— Как провела 8 марта?

— Как в сказке. Встретила прекрасного принца. Он весь день носил меня на руках, осыпал подарками, говорил нежные слова.

— Ой, как романтично. А что же потом?

— Что..что.. В полночь принц превратился назад в моего мужа.

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