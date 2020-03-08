Сеть повеселили забавные анекдоты о праздновании 8 Марта

В сети появилась подборка забавных шуток и анекдотов к Международному женскому дню, 8 марта.
Она появилась в Fаcebook пользователя сети Натали Мур.
Женщина пишет, что если у вас сегодня плохое настроение или вам подарили подарок, который вас не порадовал - прочитайте веселую подборку и поднимите свое настроение.
— Дорогой, ты купил мне на 8 марта подарок?
— Конечно, дорогая.
— А он мне понравится?
— Если не понравится, отдашь мне, я о таком спиннинге давно мечтал.
***
Сидят два пьяных мужика. Один говорит второму: "Чего грустный-то такой?". "Да вот, сижу и думаю, чего б жене подарить на 8 марта…". "А когда у нее 8 марта?"
***
— Дорогая! Что тебе подарить на 8 марта?
— Ой, ну я даже не знаю…
— Тогда я даю тебе ещё один год на размышления.
***
В детском саду подходит к концу утренник, посвященный 8 марта. Вдруг один мальчик начинает громко плакать, его успокаивают.
— Ванечка, что случилось?
— Дед Мороз не пришел!
***
Послала жена мужа за улитками к праздничному ужину. Встретил мужик в магазине своих друзей. Первая рюмка, вторая… И задержался на 3 дня. На 4-ый вспомнил про улиток, купил, думает, что жене сказать. Приходит домой, выпускает улиток на пол перед дверью, звонит в звонок. Жена открывает. Муж:
— Так-так, заходим, заходим! Фух, ну вот мы и дома!
***
— Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?
— Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
— Вам надо что-то подороже, я вас правильно поняла?
— Почему вы так решили?
— Ну, это с учётом того, что сегодня уже 24-е марта…
***
А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"
***
Ребёнок поздравлял бабушку:
— Бабушка, поздравляю с 8 марта! — пауза…
Бабушка подсказывает:
— И желаешь…
— Желаю борщ с сухариками, приготовишь?
***
Женщина рассказывает подругам:
— Мой муж предложил мне выбрать подарок на 8 Марта, чтобы его название начиналось на букву "ш". Я выбрала шубу, шапку, шампанское, шумочку, шапожки, шолотые шерёжки и шеребристый "Шевроле".
Если ты не знаешь, что подарить жене на 8 Марта — вынеси, наконец, ёлку!
Ещё полгода на её месте будет стоять веточка мимозы…
***
— Изя, и кто придумал праздновать это 8 Марта?!
— Я знаю… Такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург.
— И зачем им это было нужно?
— Я так себе думаю, что они торговали цветами.
***
Утро дочь моет посуду.
— Папа, сегодня же 8 марта! Почему я в праздник посуду-то мою?
— Ты ещё не доросла до этого праздника.
— Ну, а мама тогда почему готовит праздничный обед?
Папа, задумчиво:
— А она уже переросла…
***
А помните, как в детском саду нарисуешь маме на 8 Марта "каляку-маляку" — она так радуется! Почему-то с женой этот фокус не проходит..
***
— Как провела 8 марта?
— Как в сказке. Встретила прекрасного принца. Он весь день носил меня на руках, осыпал подарками, говорил нежные слова.
— Ой, как романтично. А что же потом?
— Что..что.. В полночь принц превратился назад в моего мужа.
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