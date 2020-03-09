Рекордное падение цен на нефть: сеть взорвала сатирическая песня Слепакова

Российский комик Семен Слепаков высмеял в своей песне обвал рубля из-за ситуации в России с нефтью.
Хотя песня была написана еще в 2015 году, но пользователи сети вспомнили ее сейчас в связи с падением цен на нефть.
Артист спел про повышение цен в магазинах, а причиной стало рост стоимости нефти.
Осторожно, присутствует ненормативная лексика!
Напомним, из-за ситуации на нефтяном рынке Центральный банк России на 30 дней остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке.
Отметим, что Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
Подробнее о ситуации в России читайте в материале "Апострофа": "Черный понедельник" на рынке нефти: кому нужна новая война и как она "убьет" Россию.