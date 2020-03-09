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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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9 марта

10:42
Глобальный кризис и "смерть" бюджета: чем обернется для России падение рубля
08:26
Украинцев ждут серьезные изменения с налогами: кому придется платить больше

8 марта

11:37
Кому добавят сто гривен, а кому тысячи: когда и как повысят пенсии в Украине
09:58
Курс доллара в Украине может кардинально измениться: озвучен тревожный прогноз
07:49
Переговоры откладываются: всплыли тревожные данные по кредиту МВФ для Украины

6 марта

23:19
Падение экономики: появился тревожный прогноз по развитию Украины в 2020 году
19:48
На взлет: доллар в Украине перешел психологическую отметку
10:42
Гривна усилилась перед выходными: курс валют в НБУ и других банках

5 марта

16:20
Есть два сценария: озвучен интересный прогноз по ликвидации Пенсионного фонда в Украине
13:53
Чем грозит Украине ликвидация Пенсионного фонда: названы главные риски
09:45
Нацбанк резко изменил курс доллара: что происходит с валютой в Украине

4 марта

15:52
Альфа-Банк Украина вошел в список крупнейших налогоплательщиков - данные ГФС
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Рекордное падение цен на нефть: сеть взорвала сатирическая песня Слепакова

понедельник, 09 марта 2020, 12:35
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Российский комик Семен Слепаков высмеял в своей песне обвал рубля из-за ситуации в России с нефтью.

Хотя песня была написана еще в 2015 году, но пользователи сети вспомнили ее сейчас в связи с падением цен на нефть.

Артист спел про повышение цен в магазинах, а причиной стало рост стоимости нефти.

Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

Напомним, из-за ситуации на нефтяном рынке Центральный банк России на 30 дней остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

Отметим, что Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

Подробнее о ситуации в России читайте в материале "Апострофа": "Черный понедельник" на рынке нефти: кому нужна новая война и как она "убьет" Россию.

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