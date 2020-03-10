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"Убийство" коронавирусом рубля показали меткой карикатурой

вторник, 10 марта 2020, 03:10
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В сети появилась меткая карикатура на падение в России курса рубля из-за падения цен на нефть и коронавируса.

Известный карикатурист Сергей Елкин опубликовал ее в Facebook.

Он показал влияние коронавируса и нефти на курс рубля. Коронавирус давит на нефть, а она под тяжестью давит на рубль и пытается его раздавить.

"Обвал цен на нефть и обрушение мировых биржевых индексов из-за коронавируса спровоцировали падение курса рубля. Наш Сергей Елкин - о непосильной ноше для российской валюты", - подписали карикатуру.

Напомним, что после обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 72,91 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года. Из-за этого России пришлось принять меры.

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин забавными карикатурами отреагировал на падание российского рубля.

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