В Украине могут объявить карантин из-за коронавируса: видео и все подробности

В среду, 11 марта, в Украине могут объявить о введении режима карантина из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Пока что ограничительные меры ввели только в Киеве.

Во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас идет заседание правительства, на котором будет принято решение - вводить или нет масштабный карантин в Украине.

По его словам, путем скрининга в Украине было проверено около 1,6 млн человек на разных пунктах пропуска, новых заболевших на коронавирус в стране не обнаружено.

Ляшко добавил, что власть может пойти на сокращение количества пунктов въезда/выезда на границе из-за коронавируса, что объясняется международной практикой.

"Мы прогнозируем рост (больных коронавирусом, - "Апостроф"), но не нужно паники. Главное - 3-4 ключевых вещей - мыть руки, дистанция, не общаться с людьми с симптомами, самоизоляция в случае плохого самочувствия", - подчеркнул он.

Чиновник отметил, что главная группа риска - люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями.

По состоянию на 10 марта медики в Украине получили пять новых сообщений о подозрении на коронавирус и сейчас занимаются анализами. Два образца уже передали в лабораторию, а три передадут 11 марта. Результаты исследований будут известны 12 марта. В целом в Украине были проверены 43 человека, которые имели риск заражения коронавирусом.

Напомним, в случае если Кабинет министров Украины примет решение о введении карантина из-за возможного распространения коронавируса Covid-19, под запрет могут попасть спортивные и другие массовые мероприятия, а также может быть введен ряд других ограничений.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве ввели карантин из-за риска распространения смертельного коронавируса. С 12 марта в столице закрывают школы, детские сады, профессионально-технические училища, техникумы, внешкольные учреждения и Киевский университет имени Бориса Гринченко.