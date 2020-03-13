RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.85
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

09:07
У премьера Канады жена-красавица подхватила коронавирус: фото семейной пары
08:38
Пятница 13: история "мистического" дня и смешные картинки
08:03
Как взять отпуск из-за карантина у детей: главные советы украинцам
07:33
Коронавирус в Радомышле и Черновцах: все подробности про новые случаи заражения
07:03
Как сделать дома квас из березового сока: рецепт, ингридиенты и советы Lime
06:58
Известной российской юмористке запретили въезд в Украину: фото и видео
06:30
Гороскоп на 13 марта: Львам нужно меньше себя критиковать, а Стрельцов ждут соблазны
06:20
Украину будет заливать дождями: синоптики рассказали о "сюрпризах" 13 марта
05:15
В опустевшем из-за коронавируса Таиланде сотни обезьян устроили дикую драку: видео
04:20
В Тернополе разгорелся громкий скандал из-за скрытой камеры в душевой общежития вуза: видео
02:05
"Аншлаг", но не в магазинах: появились неожиданные фото карантина из-за коронавируса в Португалии
01:14
Как выглядел самый маленький динозавр, живший почти 100 млн лет назад: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как взять отпуск из-за карантина у детей: главные советы украинцам

пятница, 13 марта 2020, 08:03
переглянути новину українською

В Украине есть возможность уйти в отпуск на период карантина у детей, но без сохранения заработной платы. Для этого нужно написать заявление и предоставить определенные документы.

Правом уйти в отпуск на период карантина (до 3 апреля) могут воспользоваться матери или же другие лица, которые воспитывают ребенка до 14 лет.

Право на отпуск на период объявления карантина имеют следующие лица:

  • мать;
  • отец;
  • бабушка;
  • дедушка;
  • другие родственники, которые фактически присматривают за ребенком;
  • лицо, усыновившее ребенка;
  • лицо, взявшее под опеку ребенка;
  • один из приемных родителей;
  • один из родителей-воспитателей.

Какие нужны документы:

Для ухода в отпуск нужно взять справки из учебных заведений о карантине или же можно предоставить работодателю приказ о приостановлении учебного процесса. Также нужно написать соответствующее заявление.

К заявлению об отпуске также нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий соответствующий статус работника.

После предоставления таких документов работодатель обязан издать приказ о предоставлении отпуска.

Если карантин будет продлен, то такой отпуск продлевается и предоставляется нужное количество раз.

В Минсоцполитики Украины говорят, что работодатели за счет собственных средств имеют право устанавливать дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы для работников.

Есть и альтернативные варианты для работника и работодателя на период объявления карантина:

Напомним, что появились подробности о двух новых случаях заражением коронавирусом в Украине, которые были зафиксированы в Радомышле Житомирской области и Черновцах.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Вода из Украины нужна Путину для того, чтобы выгнать татар из Крыма - Рефат Чубаров

Мирный хаб под крики: как Сивохо представлял платформу примирения на Донбассе

"Убивает" не только людей: как коронавирус "перевернул" мир и что творится в зараженных странах

Не паниковать: как Украина подготовилась к эпидемии коронавируса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: