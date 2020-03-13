Как взять отпуск из-за карантина у детей: главные советы украинцам

В Украине есть возможность уйти в отпуск на период карантина у детей, но без сохранения заработной платы. Для этого нужно написать заявление и предоставить определенные документы.

Правом уйти в отпуск на период карантина (до 3 апреля) могут воспользоваться матери или же другие лица, которые воспитывают ребенка до 14 лет.

Право на отпуск на период объявления карантина имеют следующие лица:



мать;

отец;

бабушка;

дедушка;

другие родственники, которые фактически присматривают за ребенком;

лицо, усыновившее ребенка;

лицо, взявшее под опеку ребенка;

один из приемных родителей;

один из родителей-воспитателей.

Какие нужны документы:

Для ухода в отпуск нужно взять справки из учебных заведений о карантине или же можно предоставить работодателю приказ о приостановлении учебного процесса. Также нужно написать соответствующее заявление.

К заявлению об отпуске также нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка и документ, удостоверяющий соответствующий статус работника.

После предоставления таких документов работодатель обязан издать приказ о предоставлении отпуска.

Если карантин будет продлен, то такой отпуск продлевается и предоставляется нужное количество раз.

В Минсоцполитики Украины говорят, что работодатели за счет собственных средств имеют право устанавливать дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы для работников.

Есть и альтернативные варианты для работника и работодателя на период объявления карантина:

Напомним, что появились подробности о двух новых случаях заражением коронавирусом в Украине, которые были зафиксированы в Радомышле Житомирской области и Черновцах.