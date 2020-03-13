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Морозный март: синоптик предупредила о снежной погоде и температурных качелях

пятница, 13 марта 2020, 14:32
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Фото: zik.ua

На выходных, 14 и 15 марта, в Украине, как ранее предполагали синоптики, прогнозируя возвращение морозов, будет холодно и дождливо, вплоть до ночных заморозков.

Об этом на Facebook-странице написала синоптик Наталка Диденко.

"На западе, севере, на Харьковщине, Луганщине ожидается дождь, возможен мокрый снег. Сильный ветер! Похолодание до +4… +9 градусов. На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет сухая погода, температура воздуха ожидается выше +9… +15 градусов", - рассказала она о погоде на субботу.

А в воскресенье, 15 марта, Украину накроет антициклон Helge.

"Везде предполагается сухая воздушная масса. И главное в этой карантинной ситуации - солнце, которое немного помогает бороться с вирусом. Хотя усилится похолодание ночью до небольших морозов, а днем ожидается всего +2… +8 градусов", - добавила Диденко.

По ее словам, следующая неделя принесет в Украину снова потепление, а к выходным опять похолодает.

Подробнее о погоде до конца недели, читайте в материале "Апострофа": Зима берет реванш: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании.

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