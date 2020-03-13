Пандемия коронавируса: в Крыму назревает катастрофа из-за важного товара

В оккупированном Россией Крыму и городе Севастополе рассказали о дефиците защитных масок, причиной стало то, что у "властей" в очередной раз возникли сложности с поставками стратегически важного товара.

Об этом рассказали журналисты в сюжетах российских информационных изданий, также данные подтвердили в Федеральной службе РФ по надзору в сфере здравоохранения.

В ведомстве оккупационных властей уточнили, что держат вопрос с поставками средств индивидуальной защиты "под контролем".

Журналисты опросили работников крымских аптек, также комментарии были взяты у аптечных работников в городе Севастополе отдельно. Те сообщили, что уже несколько лет маски поставляли туда из российского города Краснодар, но теперь поставки прекратились и они действительно заканчиваются.

При этом также маски в Крыму продавались в магазинах спецодежды, но и там запасы заканчиваются.

Также работники аптек рассказали, что местные жители начали покупать марлю и вату, очевидно, чтобы изготавливать маски вручную.

Как сообщал "Апостроф", ранее специалисты рассказали о способах защиты от коронавируса, в частности, уточнили, что лицевые маски не являются эффективным средством защиты от него.