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Не доехала до мастер-класса: в Украину не пустили известного российского психолога

суббота, 14 марта 2020, 17:13
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В пятницу, 13 марта, в киевском аэропорту "Жуляны" пограничники не пропустили в Украину российского психолога Татьяну Мужицкую.

Об этом сообщают на сайте Госпогранслужбы Украины.

47-летняя гражданка РФ, психолог 13 марта планировала провести в столице свой мастер-класс под названием "Теория невероятности". Однако ее не пропустили на пункте пропуска украинские пограничные службы. Причиной отказа стало незаконно посещение Мужицкой оккупированного Россией Крыма. Там она также проводила тренинги по психологии.

"Во время контроля второй линии россиянка рассказала, что работает психологом, телеведущей, пишет книги, проводит различные тренинги и сообщила правоохранителям, что прибыла в столицу Украины якобы в личных целях - навестить подругу", - говорится в сообщении.

Однако пограничники выяснили, что 13 марта женщина должна была проводить мастер-класс в Киеве, на который даже были в продаже билеты.

"Наверное "Теория невероятности" российского психолога сработала, ведь на ближайшие три года женщина потеряет украинскую аудиторию, так как пограничники отказали ей в пропуске и запретили въезд на территорию Украины", - написала пресс-служба ведомства.

Как сообщал "Апостроф", в Украину не пустили российскую стендаперку и бьюти-блогершу Наталью Краснову, которая пыталась обмануть украинских пограничников.

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