В Украине сделали тревожное заявление о еще одном заболевшем коронавирусом

Украинский дипломат, работающий в одной из стран, заразился смертельным коронавирусом, от которого страдают многие страны мира.

Об этом сообщает пресс-служба МИД со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", - отметил Кулеба.

Особый режим будут соблюдать одну неделю - с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта включительно. Все функции Дипломатические учреждения продолжат осуществлять. В это время будут заниматься усиленной обработкой запросов граждан.

"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет только о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и переходе на онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас для нее есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы", - заявил Кулеба.

Горячая линия МИД для украинцев за рубежом будет работать без изменений и уже усилена дополнительными возможностями для обработки обращений. Почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, граждане могут обращаться к сотрудникам дипломатической службы через сообщения на официальные страницы посольств и консульств в социальных сетях. МИД дало специальное поручение обрабатывать запросы в усиленном круглосуточном режиме. Адреса страниц для обращений можно найти на сайтах зарубежных дипломатических учреждений.

Как сообщал "Апостроф", в сети запустили информацию о том, что в Тернопольской области у женщины, которая вернулась из Италии, тесты показали положительный результат на коронавирус COVID-19.