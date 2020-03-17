С новым министром экономики случился курьез в Раде: опубликовано видео

Во время внеочередного заседания украинского парламента 17 марта произошел довольно курьезный случай: новоизбранный министр экономики Игорь Петрашко перепутал трибуну для выступлений с креслом президента Украины.

Курьез произошел в момент, когда спикер Рады Дмитрий Разумков пригласил Петрашко сложить присягу после избрания на должность министра.

Депутаты и все остальные присутствующие в зале с улыбкой отнеслись к таким "амбициям" Петрашко.

Напомним, что во время заседания 17 марта Рада также назначила нового генерального прокурора.

Ранее "Апостроф" также сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем руководителя Офиса президента.