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Чем можно и нельзя лечиться при заражении COVID-19: советы от ВОЗ

среда, 18 марта 2020, 12:09
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Исследователи выяснили, что противовоспалительные препараты могут ухудшить состояние больных коронавирусом COVID-19, потому Всемирная организация здравоохранения официально рекомендовала воздержаться от лечения ибупрофеном.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Представитель ВОЗ в Женеве Кристиан Линдмайер отметил, что это лекарство не следует принимать тем, у кого есть симптомы коронавирусной инфекции.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Верана заявил, что активный фермент противовоспалительного препарата ибупрофен может лишь ухудшать симптомы COVID-19. Сейчас в ВОЗ "изучают эту информацию".

"В то же время, мы рекомендуем использовать скорее парацетамол, и не использовать ибупрофен для самолечения. Это важно", - сказал Линдмайер.

Также представитель ВОЗ отметил, что если употреблять ибупрофен вам рекомендуют врачи, то это "их дело".

Как сообщал "Апостроф", в Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche.

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