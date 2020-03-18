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Кабмин принял решение по студентам из-за карантина

среда, 18 марта 2020, 18:28
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В Министерстве образования и науки Украины заявили, что во время объявленного в стране карантина из-за угрозы распространения коронавируса недопустимо принуждать к выселению студентов из общежитий.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После того, как в СМИ появилась информация о принудительном выселении студентов из общежитий на период карантина, отношение к такой ситуации высказали в Министерстве образования и науки.

"Руководители учреждений обязаны на время карантина обеспечить нормальную работу общежитий, информировать студентов и персонал о мерах безопасности в связи с распространением COVID-19, а также обеспечить в общежитиях места для изоляции студентов с симптомами острых респираторных заболеваний", - заявил по этому поводу заместитель министра Егор Стадный.

В то же время пропускной режим в общежитиях должен быть усилен, в частности ограничен вход для лиц, которые в них не проживают.

"В случае, если попытки выселения все же будут происходить, студенты могут обращаться в директорат высшего образования и образования взрослых МОН по телефону 044 481 32 61", - сообщают в министерстве.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 18 марта, около 50 граждан заблокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов (Киевская область), требуя возобновить рейсы электропоездов, которые были отменены из-за карантина.

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