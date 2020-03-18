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Коронавирус в Украине: МОЗ обнародовал свежие данные за 18 марта

среда, 18 марта 2020, 20:53
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Фото: pixabay.com

По состоянию на вечер среды, 18 марта, в Украине не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине ранее было обнаружено 14 случаев заражения коронавирусом. 10 случаев зафиксировано в Черновицкой области, 3 случая – в Киевской (два из них в Киеве) и еще один – в Житомирской.

Умерло от коронавируса два человека – один в Черновицкой области и один в Житомирской.

"МОЗ отмечает, все ограничительные меры направлены на защиту безопасности и здоровья украинцев Просим не относиться к карантину легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемическими правилами и средствами индивидуальной защиты. Оставайтесь дома. Самоизоляция является самым эффективным способом обезопасить себя", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 18 марта, в Черниговской области в больницу доставили женщину с подозрением на заражение коронавирусом, которая недавно вернулась из Италии.

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