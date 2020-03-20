Под Киевом на улицах появились "пришельцы" в спецкостюмах: видео

В сети опубликовали видео, как в Белой Церкви Киевской области люди в специальных костюмах обрабатывают остановки общественного транспорта.

Так, видео было опубликовано в открытом доступе на YouTube, а позже местные СМИ сделали об этом сюжет.

На опубликованном очевидцами видео заметно, как люди в белых костюмах из шлангов поливают остановку какой-то жидкостью, примечательно, что съемка делалась ночью, но при освещении, то есть до полуночи.

В комментарии местным СМИ начальник департамента благоустройства и экологии местного совета отметила, что такого рода обработки будут проводить ежедневно по разу в день. В частности, она уточнила, что в Белой Церкви работают две машины обработки з запасом раствора хлорида.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото, как в Киеве из-за введенного карантина на остановках скапливаются огромные очереди людей, которые ожидают общественного транспорта.