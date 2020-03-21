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Что происходит с гривной в выходные: обновленный курс валют от НБУ

суббота, 21 марта 2020, 13:09
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На понедельник, 23 марта, Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 7 копеек по отношению к доллару и на 46 копеек - к евро.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте НБУ.

Нацбанк на понедельник, 23 марта, установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2773,86 гривен (-0,0639 грн)

100 евро - 2963,59 (-0,4575 грн).

На сайте minfin.com.ua опубликована актуальная информация по состоянию на субботу, 21 марта, о курсах валют Нацбанка, в обменых пунктах и на черном рынке.

По курсу Нацбанка доллар США сегодня стоит 27,80 гривен, в обменниках - 27,30/28,30 гривен, на черном рынке - 27,80/28,00 гривен.

Официальный курс евро в субботу - 30,09 гривны. В обменниках евро стоит 29,00/30,35 гривен, на черном рынке - 29,50/29,90 гривен.

Отметим, что, по сравнению с 6 марта, когда началось обострения кризиса, курс доллара к гривне вырос примерно на 3 гривны - с 24,7413 грн/доллар до 27,8026 грн/доллар.

Подробнее о том, как паника из-за коронавируса влияет на рост курса доллара и сколько доллар будет стоить весной-2020 читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.

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