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Люди превращают ношение защитных масок в настоящее "искусство": фото, которые заставят улыбнуться

суббота, 21 марта 2020, 14:15
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В сети появились забавные фото людей, которые изобрели для себя оригинальные защитные маски от коронавируса.

Фото появляются в соцсетях.

Во всем мире люди массово скупают защитные маски, чтобы защититься от коронавируса. Но не все ходят в тех, что продают в аптеках, кто-то в силу своей оригинальности, а кто-то из-за дефицита.

Например в Украине возникла нехватка масок. Их очень тяжело купить как в аптеках так и в магазинах, а в интернете они стоят очень дорого.

Жителям приходится искать альтернативу аптечным маскам и создавать их дома. Иногда получаются очень оригинальные экземпляры.

Как сообщал "Апостроф", специалисты и медики ответили на вопросы, в каких случаях маска необходима. Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски не помогают обезопасить себя от заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

А тем временем на Донбассе Россия запретила ввоз марли в ДНР для изготовления масок из-за пандемии коронавируса. Но пока в Донецке сохраняется относительно спокойная обстановка

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