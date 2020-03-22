RU  UA  EN

воскресенье, 22 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 марта

17:15
Чехия попала в громкий скандал с партией масок для Италии
12:52
В Италии назвали главные причины огромной смертности от коронавируса
12:33
В Хорватии произошло мощное землетрясение: есть погибшие, видео
08:54
В России автобус попал в жуткое ДТП с переворотом: много погибших, фото
07:57
Остановка строек и заводов: до чего может дойти карантин из-за коронавируса
07:28
США вышли в "лидеры" по распространению коронавируса: последние данные
07:09
Теперь у меня дома 10 кг гречки - что с ней делать? 3 полезных рецепта на каждый день Lime

21 марта

21:58
Виноват коронавирус: Путин обратился к Лукашенко с неожиданной просьбой
19:44
Почти 5000 умерших: Италия шокировала новыми страшными цифрами жертв коронавируса
19:10
О ком стоит помнить во время карантина: 10 историй людей, призвавших к изоляции Lime
16:11
Резня на глазах у детей: фото и новые данные про россиянина, убившего жену и ее родителей
16:02
Леся Никитюк рассказала, как проходит ее карантин. Спойлер: не очень - ведущая готовит и моет полы Lime
Все новости

Коронавирус пока не отступил: в Минздраве уточнили данные о "выздоровевших" украинцах

воскресенье, 22 марта 2020, 17:16
переглянути новину українською

В Министерстве здравоохранения уточнили информацию, касательно восьми выздоровевших от коронавируса украинцев, оказалось, что эти люди не болели COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Также в МОЗ заявили, что в Украине по прежнему зафиксирован всего один случай выздоровления от коронавируса - в Черновцах у первого заболевшего в Украине мужчины не обнаружили COVID-19.

Как сообщалось, в Украине первый пациент сумел вылечиться от смертельного коронавируса. С таким заявлением 20 марта выступил президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Черновицкой области 25 человек заразились коронавирусом. Среди этого числа больных - 8 детей и 14 женщин.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Жизнь крымчан в аннексии: тихая "война" с россиянами и мечты об украинском безвизе

Прибавка к пенсиям и другие "плюшки": сможет ли Кабмин побороть последствия коронавируса

Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс

Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: