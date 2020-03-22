Коронавирус пока не отступил: в Минздраве уточнили данные о "выздоровевших" украинцах

В Министерстве здравоохранения уточнили информацию, касательно восьми выздоровевших от коронавируса украинцев, оказалось, что эти люди не болели COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Также в МОЗ заявили, что в Украине по прежнему зафиксирован всего один случай выздоровления от коронавируса - в Черновцах у первого заболевшего в Украине мужчины не обнаружили COVID-19.

Как сообщалось, в Украине первый пациент сумел вылечиться от смертельного коронавируса. С таким заявлением 20 марта выступил президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Черновицкой области 25 человек заразились коронавирусом. Среди этого числа больных - 8 детей и 14 женщин.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.