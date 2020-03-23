Как после апокалипсиса: сеть потрясли свежие фото вокзала в Киеве

В Киеве с 23 марта ввели жесткие меры по перевозкам в общественном транспорте, из-за чего город практически опустел. Не обошла стороной ситуация и железнодорожный вокзал столицы.

В киевском сообществе "Киев сейчас" опубликовали фотографии опустевшего вокзала.

"Южный вокзал сейчас напоминает сцены из-за какого-то постапокалиптического фильма", - говорится в подписи к снимкам.

Напомним, что 8 пропуски в общественный транспорт Киева не дают права на бесплатный проезд, о чем 23 марта заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 23 марта в Украину прибыл самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, который доставил с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.