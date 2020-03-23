RU  UA  EN

понедельник, 23 марта
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  27.40
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 марта

13:51
Не месяц-два: в Европе сделали шокирующее заявление о сроках закрытия границ
13:26
Сотрудник Букингемского дворца заболел коронавирусом - он мог контактировать с королевой Елизаветой Lime
12:51
Мадонна разозлила фанов странным видео о коронавирусе - его она записала в ванне с лепестками роз Lime
12:36
Джорджо Армани выкупил полосы 60 итальянских газет и обратился к медикам Lime
11:40
Том Хэнкс рассказал о второй неделе лечения коронавируса и подкинул фанам простой лайфхак Lime
11:26
Его забрал коронавирус: звезда "Трансформеров" и сериала "Доктор Кто" потеряла отца Lime
11:21
Россия пошла на неожиданный шаг в отношении ЛДНР из-за коронавируса: появились подробности
10:03
Харви Вайнштейн заразился коронавирусом и лечится в тюрьме Lime
09:58
Впечатляет: в Испании под коронавирус сделали крупнейшее медучреждение в Европе
07:16
Готовим дома тирамису по рецепту Леси Никитюк: советы и секреты ведущей Lime

22 марта

23:26
Голос країни-10: кто из команды MONATIK’а прошел в прямые эфиры Lime
21:41
Сумасшествие США и выздоровевший Китай: актуальная таблица по коронавирусу
Все новости

Как после апокалипсиса: сеть потрясли свежие фото вокзала в Киеве

понедельник, 23 марта 2020, 12:48
переглянути новину українською

В Киеве с 23 марта ввели жесткие меры по перевозкам в общественном транспорте, из-за чего город практически опустел. Не обошла стороной ситуация и железнодорожный вокзал столицы.

В киевском сообществе "Киев сейчас" опубликовали фотографии опустевшего вокзала.

"Южный вокзал сейчас напоминает сцены из-за какого-то постапокалиптического фильма", - говорится в подписи к снимкам.

Напомним, что 8 пропуски в общественный транспорт Киева не дают права на бесплатный проезд, о чем 23 марта заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 23 марта в Украину прибыл самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, который доставил с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус атаковал мир с новой силой, число жертв растет (обновляется)

Многие знают, что они умрут: как коронавирус "парализовал" мир и что говорят врачи

"Чудо-лекарства" для лохов: как мошенники зарабатывают на коронавирусе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: