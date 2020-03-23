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В Украине разгорелся громкий скандал из-за российского шоу на ТВ: фото

понедельник, 23 марта 2020, 12:25
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В сети разгорелся громкий скандал из-за показа российского шоу на одном из украинских каналов.

"Это промосковский 112 канал. Сегодня. В Независимой Украине. С логотипами федерального канала государства-агрессора "Россия". На канале лица, прямо поддерживали агрессию РФ против Украины. Программы, которые запрещены законодательством Украины", - написал на своей Facebook-странице политолог Андрей Смолий.

По его словам, "это уже не пренебрежение - это прямая демонстрация, где страна, куда она движется, и где мы все скоро будем с такими подходами".

"Московские агенты в Украине потеряли почву под ногами. Они уже прямо топчутся по Украине, по Героям, по Небесной Сотне, по каждому из нас. Еще пару подписанных документов в Минске, и будем там. За паребриком", - добавил он.

В сети также стали обсуждать эфир.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгорелся скандал из-за высказываний журналистки телеканала ZIK об усталости от военных действий на Донбассе.

Также украинский журналист Роман Цимбалюк осадил российских пропагандистов в эфире одной из телепрограмм на канале "Россия 1".

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