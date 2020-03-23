Во Львове объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса: что это значит

Со вторника, 24 марта, во Львове и Львовской области будет введен в действие режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы эпидемии коронавируса.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам ЧС.

"По итогам заседания принято решение об определении ситуации на территории области в связи с распространением ОРВИ, вызванной коронавирусом, как чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня", - заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Кроме того, ранее 23 марта Кабинет министров Украины принял решение по введению режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за коронавируса.

Напомним, согласно действующему законодательству, под чрезвычайной ситуацией следует понимать ситуацию на отдельной территории, на которой нарушаются нормальные условия жизни населения. Режим чрезвычайной ситуации отличается от чрезвычайного положения тем, что он не ограничивает права и свободы людей, но устанавливает определенные обязанности для граждан.

Как ранее сообщал "Апостроф", премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.