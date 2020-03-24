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Тепло и штормовой ветер: синоптик рассказала, когда украинцам ждать "сюрпризов"

вторник, 24 марта 2020, 12:51
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Фото: pixabay

В среду, 25 марта, часть Украины накроет антициклон "Юрген", который определяет сухую, преимущественно солнечную погоду.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Погода на территории страны ожидается сухая, однако ветреная. Так как малоактивный атмосферный фронт немного заденет южную часть Украины, то там порывы ветра могут достигать штормовых.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -1...-7 градусов. 25 марта днем уже немного теплее: будет +3...+8, на юге до +11 градусов.

В Киеве в среду будет сухо, солнечно, ночью с морозом до -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов.

По прогнозам синоптика, в дальнейшем температура воздуха пойдет вверх и выходные она достигнет +11...+17 градусов.

Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют холодное и дождливое лето в 2020 году в Украине: при этом, одни уверены, что его стоит ждать уже в мае, другие не столь оптимистичны и прогнозируют тепло только к августу.

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