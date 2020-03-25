Остается в организме после смерти! Ученые ужаснули новым заявлением по коронавирусу

Китайские ученые ужаснули новым исследованием по коронавирусу, оказалось, что он остается в легких пациента даже после его смерти.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

К такому выводу исследователи пришли после вскрытия 29 тел жертв коронавируса: вирус оставался в их легких.

Кроме того, инфекция приводила к выделению секрета в мелких бронхах, что, в свою очередь, затрудняло дыхание пациентов.

Также результаты аутопсии показали тяжелые патологические измения в легких и серьезное повреждение их иммунной системы.

Напомним, Киев может ужесточить меры карантина, который был введен в столице из-за распространения коронавируса. Так, город могут закрыть на въезд и выезд, если ситуация выйдет из-под контроля.

Как сообщал "Апостроф", из-за строгого карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса умрут не меньше 10 тысяч украинцев, которым не предоставят медицинскую помощь, не связанную с заражением COVID-19.