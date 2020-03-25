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Умерла за сутки: Минздрав рассказал про жертву коронавируса на Прикарпатье

среда, 25 марта 2020, 23:58
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Умершая от коронавируса женщина на Прикарпатье поздно обратилась к медикам.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Напомним, 24 марта в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась за сутки. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти.

Отмечают, что ее муж пока еще находится в больнице, его состояние средней степени тяжести.

Напомним, 25 марта в Украине зафиксирована еще одна смерть от коронавируса COVID-19.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировано 146 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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