Украина закрывает границы: власти пояснили, как вернуться на родину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал как вернуться в Украину после того, как вечером 27 марта закроют границы.

Об этом рассказал в видеообращении.

"Дорогие украинцы, застрявшие в разных уголках мира. Почти весь мир закрыл границы. Украина также полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта. Сейчас останется возможность пересечь границу только пешком или на авто. Граница ни в коем случае не закрывается на замок", - сказал Кулеба.

По его словам, украинцы, которые останутся за рубежом, могут рассчитывать на помощь украинского МИД.

"Мы знаем о каждом, кто нуждается в нашей защите и помощи, хочет вернуться домой. Мы знаем о ежедневных штрафах за превышение срока пребывания в странах, где вы находитесь, и будем решать эти проблемы. МИД вас не оставляет! Мы ищем возможности, как вернуть вас и после того, как будет закрыто регулярное пассажирское сообщение", - сказал министр.

Кулеба для поддержки украинцев за границей поручил всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины развернуть программу "Защита".

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, каким образом украинцев не будут пропускать на территорию Украины и имеют ли на это право пограничники.