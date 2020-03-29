Карантин карантином, но пахлава по расписанию: сеть взбудоражило видео из Одессы

Пока по всей Украине проводят карантинные меры, в Одессе продолжают продавать "пляжную" еду на набережной.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Одесса INFO"

"Карантин карантином, но горячая кукурузка, пахлава медовая по расписанию. 10 ст. Большого Фонтана", - написали в сети и опубликовали в доказательство видео.

На кадрах видно, что мужчина продает готовые продукты питания. Он работает вопреки запрету, торгует без маски и перчаток. Хотя на видео не виден ажиотаж покупателей, но можно предположить, что некоторые гуляющие все же что то берут у торговца.

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