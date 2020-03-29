Репортажи из апокалипсиса: 6 фильмов про эпидемии и жизнь в карантине

Во время объявленного в Украине карантина из-за распространения коронавируса в украинцев появилось больше времени для домашних занятий, которые раньше откладывались, в частности - для просмотра фильмов.

"Апостроф" сделал подборку из шести кинолент, которые можно посмотреть на следующей карантинной неделе.

Сюжеты этих фильмов, созвучны нашему времени, их герои тоже вынуждены провести длительный период в вынужденной изоляции. Зачастую они фантастичны, однако, события отражают поведение людей, охваченных страхом.

Все необычное, не попадающее в нормативные рамки, человек старается изолировать - заболевшего человека, непонятное животное или инопланетное существо. Этот период становится настоящим испытанием для обеих сторон: как для тех, кто находится в карантине и представляет возможную опасность, так и для тех, кто обеспечивает карантинную зону.

Карантин (2016)





Карантин 2: Терминал (2011)





Последний корабль (2014)





Репортаж: Апокалипсис (2014)





Колония (2013)





Кордон (2014)





Как сообщал "Апостроф", жители одного из многоэтажных домов в Киеве, где введены строгие ограничительные меры из-за распространения коронавируса, по примеру итальянцев, которые во время карантина развлекались песнями на балконах, исполнили хором национальный гимн.