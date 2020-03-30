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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Евросоюз выделил Украине миллиарды на борьбу с коронавирусом: на что направят деньги

понедельник, 30 марта 2020, 16:54
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Европейский Союз отреагировал на потребности Украины и готов выделить Украине средства для защиты населения от распространения коронавируса.

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Организация приняла решение о выделении пакета помощи в размере 80 млн евро (почти 2,5 миллиарда гривен). Об этом в Telegram написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Данная сумма будет направлена на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса.

"Мы должны продемонстрировать единство и активизировать наше сотрудничество, чтобы совместно преодолеть текущие вызовы! Благодарны представителям Европейского Союза за поддержку действий правительства в борьбе с распространением COVID-19", - уточнил глава правительства.

Напомним, что пандемия коронавируса может разрушить Шенгенскую зону, если европейские страны не будут действовать в борьбе с ней согласованно.

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