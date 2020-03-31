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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Число жертв приближается к 20: свежие данные распространения коронавируса в Украине

вторник, 31 марта 2020, 23:29
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Фото: Фото из открытых источников

На вечер вторника, 31 марта в Украине зафиксировано 645 случаев заражения коронавирусом, причем 17 из них оказались летальными.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Уточняется, что все случаи заражения подтверждены ПЛР-тестами. Кроме того, в общей сложности 10 человек уже выздоровели. Этот факт подтвердило повторное лабораторное исследование, которое не выявило вируса в организме.

Как сообщалось ранее, в Украине могут продлить карантин из-за коронавируса.

В тоже время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил обратное уточнив, что карантин из-за коронавируса вскоре придется прекратить.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус заразил 800 тыс. человек: что происходит в Украине и мире.

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