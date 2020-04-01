Спасатели не могут даже подойти: под Одессой вспыхнул "адский" пожар, видео

В среду, 1 апреля, произошло возгорание травы и камыша на Днестровских плавнях в районе села Маяки Одесской области

Об этом сообщает "Одесса info" в Telegram.

На видео видны черные клубы дыма из-за пожара под Одессой.

По последним данным, огонь охватил площадь в 3 гектара.

У спасателей нет возможности подступиться к очагу и ликвидировать возгорание.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле въезда в Киев со стороны Житомирской трассы неизвестные подожгли сухостой травы и тростника. В это время всегда рыбаки-браконьеры прочищают себе проход к рыбным местам на берегу здешних водоемов.

Напомним, что в понедельник, 23 марта в Киеве вспыхнул пожар в торговом центре River Mall, который расположен в районе станции метро "Осокорки".