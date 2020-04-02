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Днепр готовится к худшему: появились фото сотен могил для жертв короновируса

четверг, 02 апреля 2020, 20:00
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Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что город готовится к худшему, поэтому на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.

Об он написал на своей Facebook-странице.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков", - отметил городской глава.

По его словам, сейчас все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Филатов подчеркнул, что в ближайшее время запретят проведение вскрытия умерших с подтвержденным заболеванием или подозрением на коронавирус.

"Выдача тел умерших из моргов будет производится в закрытых гробах, тела будут в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции", - написал мэр Днепра.

Он также добавил, что на похоронах не разрешат присутствовать более чем по одному лицу на 10 квадратных метров.

По словам Филатова, город продолжает противостоять эпидемии: больницы обеспечивают необходимыми лекарствами, экспресс-тестами на коронавирус и аппаратами ИВЛ, в гостиницах "Астория" и "Днепропетровск" выделили 200 номеров для проживания врачей, задействованных в борьбе с эпидемией.

Также мэр уверяет, что обеспечивают продуктами, медикаментами и средствами гигиены одиноких и малоимущих стариков, а подъезды домов обрабатывают обеззараживающими средствами.

Все парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки Днепра закрыли для посещения. Эти территории будет патрулировать полиция и Нацгвардия, а нарушителям карантина грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Филатов также добавил, что в преддверии Пасхи мэрия ведет переговоры со священнослужителями о доставке прихожанам уже освященных атрибутов пасхальной корзины.

По словам мэра, город готов выкупить часть из них, и своими силами развезти все, что нужно.

Как сообщал "Апостроф", Киевская городская государственная администрация рекомендует захоронение умерших от коронавируса COVID-19 в патологоанатомических мешках.

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