Как стирать одежду, чтобы убить коронавирус: результаты экспериментов

Специалисты рассказали, как стирать одежду во время эпидемии COVID-19, чтобы обезопасить себя от коронавируса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Известия".

Советы базируются на исследованиях коллектива ученых из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Несколько лет назад они установили, при каких температурах происходит инактивация SARS, — похожего коронавируса, который стал в 2002 году виновником эпидемии так называемой атипичной пневмонии. Так как SARS и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, очень похожи, температура инактивации и условия для сохранения их жизнеспособности будут довольно близки.

При коротком воздействии высокими температурами (67°C и 75°C) способность вируса к внедрению в организм человека или животных значительно снижалась даже при 15-минутной обработке.

"Кроме температуры, необходимы поверхностно-активные вещества, содержащиеся в любом стиральном порошке. Так что, на мой взгляд, даже получасовая стирка при 60°C сделает одежду безопасной", - считает заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Как сообщал "Апостроф", влажность воздуха от 40% до 60% препятствует распространению коронавируса, в таких условиях SARS-CoV-2 проявляет наименьшую способность к заражению людей.