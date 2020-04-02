В роддоме Ивано-Франковска третья смерть за сутки: виноват ли коронавирус

В роддоме в городе Ивано-Франковск умерла третья за сутки женщина, волонтеры уверяют, что трагедия не связана со вспышкой коронавируса COVID-19 в Украине и смертью от него роженицы в этом медицинском учреждении раньше.

Об этом написал у себя на странице в Facebookпресс-секретарь местной ячейки партии "ВО "Свобода" Руслан Марцинкив.

Он отметил, что ребенок здоров и находится под присмотром врачей.

"Не коронавирусом единым! К сожалению, внезапно умерла женщина в роддоме! Точно не коронавирус! Ребенок под присмотром врачей! Мои соболезнования родным! Вечная память!", - написал он.

Позже в комментариях он уточнил, что смерть женщины вообще не связана с вирусными заболеваниями.

"Наверное, кровоизлияние, точно не коронавирус! Но жизнь не вернуть!", - написал он.

В то же время пользователь Александра Шевчук указала на проблемы со здоровьем у женщин, которые находятся там, а также на то, что у них не брали тесты на коронавирус.

"В отделе, где умерла первая роженица (она не была в реанимации!!!) есть три! рабочих туалета на 50 беременных. На время трагедии было 37 беременных. Все кашляют! Тестов не сделано до сих пор!", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что с инфицированной коронавирусом женщиной, которая умерла после родов в больнице Ивано-Франковска, контактировали медики, у которых также обнаружили COVID-19.