Вымогал деньги у предпринимателей: ГБР открыло дело против чиновника Нацполиции Михаила Банка

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту злоупотребления Михаилом Банком, занимающем должность руководителя управления Департамента защиты экономики Национальной полиции в Ивано-Франковской области, должностными обязанностями с причинением тяжких последствий.

ГБР ведет досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, сообщает ОО "Антикоррупционный блокпост".

Также Национальное агентство предотвращения коррупции проверит декларации Михаила Банка относительно незаконного обогащения, информируют активисты.

Поводом для возбуждения дела стало расследование СМИ, в котором была обнародована информация о приобретении Банком автомобилей и строительство гостиничного комплекса на горнолыжном курорте Буковель, значительно превышают его официальный заработок.

Как говорится в статье, Департамент защиты экономики, который возглавляет Михаил Банк, занимался вымогательством средств у местного бизнеса.

"Через суд получал постановление на проведение следственных действий и начинали обыск: вытягивали компьютеры, бухгалтерию, а из кассы - деньги, документы. Так парализовали работу предприятий, а затем требовали у бизнеса"выкуп", - пишут СМИ.

Национальная полиция начала служебное расследование с участием сотрудников департамента внутренней безопасности по фактам, описанным в расследовании.

Ранее общественная организация "Антикоррупционный блокпост" обращалась к иностранным дипломатических ведомств, которые финансировали реформу Национальной полиции в Украине, о нецелевом использовании средств, ведь до сих пор запросы и обращения ОО в Национальную полицию, МВД, Генпрокуратуру по поводу правонарушений Михаила Банка оставались без внимания.