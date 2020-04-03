Карантин, Пасха и рынок земли: онлайн трансляция "Свободы слова" Шустера 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, в эфире шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером главными темами для обсуждения ожидаемо станут ужесточение мер карантина в Украине, скорое празднование Пасхи в этих условиях, а также недавно принятый закон о рынке земли.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Шустер Live".

Кроме карантина, Пасхи и земли, среди новых тем будут также обсуждать "банковский закон" и его важность для украинцев.

Гостями программы станут: Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа"; Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина"; Петр Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность"; Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"; Кира Рудик, председатель партии "Голос" и другие.

Трансляция начнется в 21:00.

Также о карантине и его последствиях для Украины читайте в материале "Апострофа": После двух месяцев карантина начнется голод и драка за жизнь - Георгий Учайкин.