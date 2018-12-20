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​Не дать повод: Украину предупредили о двух условиях форсирования Керченского пролива

четверг, 20 декабря 2018, 22:42

В случае нового прохождения украинских кораблей Керченским проливом, надо так подготовиться, чтобы у российской стороны не возникло соблазна проводить тараны и, тем более, обстрелы.

Такое мнение выразил в комментарии "Апострофу" рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

"Если проход осуществится, он, во-первых, должен проводиться в сопровождении кораблей одного из партнеров Украины по НАТО. Во-вторых, если же такого сопровождения не будет, проход должен быть организован куда лучше, чем в последний раз. В частности, когда наблюдал за этими трагическими событиями в Черном море при попытке прохождения через Керченский пролив, я отметил такой важный фактор: на катерах было бы весьма уместно проведение видеорегистрации и видеомониторинга в реальном времени, чтобы все нарушения российской стороны фиксировались не только благодаря банальному попустительству членов российского экипажа, который заснял таран нашего буксира. Именно благодаря этому у нас есть доказательства нарушений россиян против нашего буксира и наших катеров. В случае нового прохода у российской стороны не должен возникнуть соблазн проводить тараны, навалы и, тем более, обстрелы", - убежден эксперт.

По его словам, Россия получила уже достаточно сигналов, что поведение ее флота приравнено к поведению пиратов – вне законов и правил, установленных международным законодательством.

Детально об очередной попытке Украины направить военные корабли в Азовское море читайте в материале "Апострофа": Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить.

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