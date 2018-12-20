​С новым годом, свиньи: в сети ажиотаж из-за задержания на Донбассе разведчиков Путина

В сети поднялась волна обсуждений из-за задержания на Донбассе трех агентурно-боевых групп Генштаба Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщил в Twitter "Фашик Донецкий".

"В департаменте контрразведки СБУ объявили о задержании на востоке Украины трех агентурно-боевых групп Главного управления Генштаба Вооруженных сил рф. Об этом сообщает пресс-центр украинской спецслужбы. З новим роком,бл*ді", - говорится в сообщении.

Под постом появились комментарии пользователей.

"Надо было при попытке к бегству... хотя.. на наших моряков можно теперь обменять…", "Кацапстан их на наших моряков не поменяет. Потому, что мы признаём наших ребят военнопленными, а мокши своих - ихтамнетами...", "Свиньи! С новым годом, свиньи!", "ну по идее на такие случаи, как приключились с нашими моряками у СБУ, всегда под колпаком должно быть несколько кацапов, будем надеяться, что оно так и есть", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети пошутили над очередным заявлением боевиков так называемой ДНР о якобы готовящейся атаке Вооруженных сил Украины.