Российский военный корабль заметили на пути в Азовское море: фото

В пятницу, 21 декабря, неподалеку от побережья оккупированного Крыма в море был замечен российский военный корабль, который двигался в сторону Азовского моря.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что корабль, которым скорее всего является ракетный фрегат, движется в направлении Азовского моря примерно за 1,5 морских миль (2,4 км) от побережья оккупированной Россией Феодосии.

Кроме того, по словам свидетеля, на борту был виден вертолет.

Напомним, подробнее о действиях России в Керченском проливе и Азовском море читайте в материале "Апострофа": Россия боится: зачем Кремль устроил две акции в Керченском проливе.

Также читайте об очередной отправке украинских военных кораблей через Керченский пролив: Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить.