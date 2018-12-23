Керченский пролив снова перекрыли: названа причина

23 декабря проход судов через Керченский пролив был закрыт из-за погодных условий.

Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан Иностранных Дел" Андрей Клименко в Facebook.

По его данным, Керченский пролив закрывали из-за погодных условия для всех судов 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря, обычный поток судов возобновился с утра 20 декабря.

"На 12-00 по Киеву 23.12.18: в порту Мариуполь: возле причалов - 8 судов (всего в порту 18 причалов); на рейде - нет; в дороге на Мариуполь, в Эгейском, Мраморном, Черном море - 1 судно. Ожидают разрешения в Керченском проливе - 5 судов по назначению Мариуполь, в том числе 1 - флаг ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине заявили о подготовке новой попытки военных кораблей пройти через Керченский пролив. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить.