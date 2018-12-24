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​Еще двое украинских моряков, захваченных РФ, объявили себя военнопленными

понедельник, 24 декабря 2018, 18:29

Члены экипажа рейдового буксира ВМС Украины "Яны-Капу" Юрий Будзыло и Андрей Шевченко, плененные РФ в Керченском проливе, объявили себя военнопленными и заявили о психологическом давлении на себя со стороны ФСБ.

Об этом на своей странице в Twitter написал координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

"Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Юрия Будзыло - члена экипажа рейдового буксира "Яны-Капу". До начала следственных действий адвокату команды защиты военнопленных украинских моряков Айдеру Азаматову была предоставлена возможность пообщаться с Юрием Будзыло. Чувствует Юрий себя хорошо, настроение хорошее. Сообщил, что вещи и продукты, которые ему передали волонтеры, дошли. Пока нужды ни в чем нет. Адвокат Азаматов предупредил Будзыло о попытках разработки оперативниками ФСБ украинских моряков с целью оказать давление и заставить признать вину, а также о фактах привлечения ими других заключённых для этих целей. В ходе следственных действий Юрий Будзыло заявил следователю под протокол, что является военнопленным. От дачи других показаний отказался", - написал Полозов.

По его словам, Андрей Шевченко также заявил, что является военнопленным РФ.

"Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Оксана Железняк совместно со своей коллегой Татьяной Окушко сегодня встретились с военнопленным украинским моряком Андреем Шевченко. Андрей Шевченко - член экипажа рейдового буксира "Яны-Капу". Перед началом следственных действий адвокатам была предоставлена возможность пообщаться с Шевченко наедине. Андрей Шевченко в хорошем расположении духа, жалоб на здоровье не высказывал. Список предметов и продуктов, которые ему необходимы уже передан волонтерам. На его счёту в СИЗО денежные средства имеются. Отдельно адвокаты предупредили Андрея о психологической обработке оперативниками ФСБ украинских моряков, а также о потенциальной опасности "внутрикамерной разработки" когда оперативники используют других заключённых для оказания психологического давления с целью получения необходимого результата, в том числе признания вины. В ходе следственных действий Андрей Шевченко заявил, что является военнопленным и отказался от дачи иных показаний", - добавил Полозов.

Напомним, 22 декабря в ходе допроса член экипажа рейдового буксира "Яны-Капу" Евгений Семидоцкий заявил следователям ФСБ под протокол, что является военнопленным.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали письмо молодого украинского моряка, который оказался в числе захваченных во время атаки России в Азовском море.

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