Киевлянину грозит тюремный срок за шутку в парикмахерской: в чем суть

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вторник, 25 декабря 2018, 18:11

В Киеве мужчина выходя из парикмахерской сказал, что здание заминировано, а потом сел в свое авто и уехал.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел во вторник, 25 декабря, на проспекте Героев Сталинграда, 65.

"Довольно взрослый человек, исходя из парикмахерской, с довольно серьезным видом решил почему-то ляпнуть своим языком, что помещение заминировано. Далее спокойно садится в свой Skoda (AH2548IH) и едет в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Также в ресурсе отметили, что женщины-работники парикмахерской перепугались и сразу вызвали полицию. Правоохранители прибыли на место и проверили здание. Ничего не найдя в середине полицейские подали в розыск на авто с водителем-шутником.

"Уже в другом районе Киева патрульные полицейские по ориентированию задержали водителя и пассажира указанной машины. Устанавливаются обстоятельства происшествия, суть "шутки" и причастность каждого к этой "сатире"... Напомним, что подобные шутки подпадают под уголовные правонарушения и могут спокойненько привести к нескольким годам тюремного заключения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 23 декабря в Киеве станцию метро "Лыбидская" на "синей" линии закрывали для пассажиров на вход и выход. Там проводилась проверка анонимной информации о заминировании станции. Однако вызов оказался ложным.

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