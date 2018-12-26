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​Двойная петля глупости: названы главные заблуждения украинцев в 2018 году

среда, 26 декабря 2018, 13:05

Украинцы неверно оценивают ситуацию под влиянием эмоций и поэтому не видят разницы между военным положением и военным переворотом.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил военный эксперт Алексей Арестович.

По словам эксперта, происходящее в Украине в уходящем 2018 году можно охарактеризовать одним словом "дурдом".

"Резкое оглупление масс, а также лидеров общественного мнения, тех, которые "дилеры общественного мнения". Я иронично отношусь к большинству людей, но то, что произошло в этом году, меня шокировало. Понятно, что избирательный год - это год тяжелый, и люди, чувствуя этот судьбоносный выбор, начинают "пороть фигню". Степень, глубина и обхват этой фигни, которая случилась в украинском информационном пространстве, меня просто-напросто поразила. Но начиная с того, что люди не понимают, что дело не в выборах, а дело в том, что между выборами происходит. Если нет системной работы пять лет, то потом ожидать, что замена одной неспособной фигуры на другую неспособную фигуру решит все проблемы Украины и их личные проблемы - это сложно", - подчеркнул Арестович.

По его словам, люди в Украине выдают глупость за критическое мышление.

"Второй момент - это история с военным положением, насколько люди неверно оценивают ситуацию под влиянием эмоций, отсутствие всякой критичности, а глупости, которые говорят, выдают за критическое мышление! Это говорит о том, что двойная петля глупости обхватила, запутала и сейчас задушит этого младенца, рождающегося на украинской интеллектуальной прослойке. Больше всего поразили повальные глупости "тренеров" общественного мнения, они меня шокировали. Я никогда в этой тусовке не тусил, а сейчас просто дистанцировался, потому что разделять эту вопиющую глупость, с тем, что происходит, я больше не хочу.

Это эмоциональная истерика, которая провоцирует утрату возможности здраво рассуждать, то есть - глупость. Это двойная глупость, потому что есть еще иллюзия, что это ум такой. Вот то, что люди перепутали военное положение с военным переворотом… Центральный вопрос: почему не арестован Медведчук? Следующий вопрос: почему не решено еще миллион и сто пятьдесят проблем - это все показывает, как мыслят люди", - подытожил военный эксперт.

Детально о кризисе в головах украинцев и о кризисе в Азовском море читайте в интервью "Апострофа": Азовский кризис в разгаре: Россия будет любыми способами решать крымские проблемы.

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