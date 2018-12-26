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На Волыни дотла сгорел пассажирский автобус, который ехал в Польшу: фото, видео и последние подробности

среда, 26 декабря 2018, 09:20

В Волынской области загорелся пассажирский автобус с людьми.

Об этом сообщает интернет-издание Zaxid.net.

Инцидент произошел в ночь на 25 декабря в нескольких километрах от Ковеля Волынской области. Загорелся автобус компании Ecolines сообщением Киев - Варшава.

Пассажир Евгений Середа написал, что на момент возгорания пассажиры автобуса спали. Возгорание началось на втором этаже транспортного средства.

Первой от едкого запаха дыма проснулась соседка Евгения, его и разбудила. Далее эти двое пассажиров начали кричать о пожаре и разбудили остальных людей.

По словам Середы, пассажиры при пожаре потеряли вещи и документы и успели надышаться продуктами горения. О пострадавших информация отсутствует, на странице компании Ecolines в Facebook информации об этом случае нет.

По информации спасателей, сообщение о пожаре в службу "101" поступило в 2:54. К месту происшествия направили два пожарных автомобиля управления ГСЧС в Волынской области, а также пожарный автомобиль местной пожарной охраны села Радошин.

"По прибытии на место происшествия было установлено, что горел автобус "Неоплан". На тушение пожара было подано 2 ствола. Локализация пожара произошла в 3:00 30 минут. Окончательно ликвидирован пожар в 4:00 02 минуты", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 21 декабря в российском городе Санкт-Петербург произошел пожар на складе с пиротехникой.

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