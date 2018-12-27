Под Житомиром поймали банду автомобильных воров-иностранцев: фото

В Житомирской области поймали преступников-иностранцев, которые грабили автомобили в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленники на улице Вышгородской мужчины похитили из салона автомобиля Hyundai рюкзак, в котором находились 8000 гривен, зарегистрированное средство для отстрела резиновых патронов "Форт-9" и личные документы киевлянина. Он же обратился в правоохранительные органы, чтобы они наказали преступников.

Как сообщил начальник оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска столичной полиции Виталий Отрудько, когда злоумышленники узнали, что за их действиями наблюдают правоохранители, бросились бежать.

"Мужчины передвигались иномаркой Wolksvagen Bora. Их догнали на территории Житомирской области и с вещественными доказательствами задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказал он.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили причастность задержанных к краже сумки с деньгами и личными вещами из салона автомобиля "Wolksvagen на улице Героев Сталинграда, принадлежащей местной жительнице. Вещественные доказательства изъяли.

"Задержанные - граждане другого государства, 1979, 1977 и 1987 года рождения, один из которых ранее судим за кражу и грабеж. Двое сообщников имеют столичную регистрацию, третий - одесскую", - отметил Виталий Иванович.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 и 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

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