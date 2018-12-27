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В центре Львова простились с погибшим на Донбассе бойцом: фото и видео

четверг, 27 декабря 2018, 19:56

В четверг, 27 декабря, во Львове встретили похоронный кортеж с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ Евгением Тоненьковым.

Об этом сообщает "Варта1".

Похороны "Сталкера" Евгения Тоненькова состоится в пятницу, 28 декабря, в поселке Роздол Львовской области, Николаевского района.

Напомним, Евгений Тоненьков родился в 1990 году в Мариуполе. Вместе с женой, Марьяной служил в составе 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Ранее был бойцом батальона "Донбасс".

Марьяна живет в Роздоле Николаевского района, поселок называют также Старый Роздол. Работала фельдшером на скорой. Когда в Украине началась война, вызвалась помогать раненым на фронте. Там и познакомилась с Евгением. Молодожены поселились в Старом Роздоле.

Как сообщал "Апостроф", Евгений Тоненьков умер во вторник, 25 декабря из-за серьезного ранения в голову, причиненного на Донбассе пулей вражеского снайпера.

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