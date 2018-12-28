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​Лица бандитов и убийц: появились фото съезда в Крыму организации боевиков с Донбасса

пятница, 28 декабря 2018, 21:08

В сети показали фото с так называемого IV Съезда Межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса", который состоялся 22 декабря в Крыму.

Об этом написал в Twitter пользователь под ником Necro Mancer.

"Какие люди в Голливуде: тут тебе и "оппозиция", и "Абвер". А вот что за "кот Базилио" и такой колоритный поп - так сходу даже и не опознаю (все фото со съезда сдд тут https://vk.com/album-106609049_259471386 …)", - говорится в сообщении.

В группе "ВКонтакте", посвященной "съезду" сообщается, что нем присутствовало более 300 делегатов из разных регионов России, "включая ДНР и ЛНР".

Как сообщал "Апостроф", российские боевики, объединенные помощником президента РФ Владиславом Сурковым в "Союз добровольцев Донбасса" ("СДД"), должны стать влиятельной силой внутри России, а также использоваться за ее пределами, в первую очередь в Украине, в качестве неофициальной военной силы.

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