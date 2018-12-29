​Боевики в первый же день режима тишины открыли огонь по ВСУ: данные о потерях

28 декабря российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с запрещенного оружия. Одино боец ВСУ ранен.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях. Также, позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская на Луганском направлении, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 28 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены.

Как сообщили в ООС, враг несмотря на Рождественский перемирие открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное, что на Горловском направлении.

Как сообщал "Апостроф", 27 декабря одного оккупанта были уничтожены и двое ранены. Кроме того, один представитель НПФ взят в плен.